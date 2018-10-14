نائب الرئيس اليمني: على الحوثيين الإنصياع للقرارات الدولية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دعا نائبُ الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، وزارة الخارجية في بلاده، إلى تشكيلِ توجهٍ دولي يَضْغَطُ على مليشيا الحوثي الانقلابيةِ المدعومة من إيران لإجبارها على الانصياع للقرارات الأممية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وشدد الفريق محسن خلال لقائه في مدينة الرياض وكيلُ وزارةِ الخارجية للشؤون السياسية في الحكومة الشرعية، منصور علي، على مضاعفة الجهود واستثمار الدعمِ السياسي والدبلوماسي لدعم الشرعية من قبل المجتمع الإقليمي والدولي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأُطلِع الوكيل بجاش نائب الرئيس على المستجدات المبذولة في العلاقات الخارجية والعمل الدبلوماسي، مستعرضا تقريرا موجزا عن النتائج الإيجابية لزياراته إلى الخارج، والتي كان آخرها زيارته إلى كوبا ولقاءاته المختلفة مع المسؤولين الكوبيين وسفراء تحالف دعم الشرعية وسفراء أمريكا اللاتينية، وما لمسه من دعم للشرعية ورفض لانقلاب الحوثيين في بلاده.

المزيد من الأخبار

هادي يكشف عن مخطط إيراني لفصل جنوب اليمن

عشماوي يكشف مواقع اختباء الإرهابيين في ليبيا