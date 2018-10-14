المملكة السعودية تعلن رفضها التام لأي تهديدات

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، في بيان رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها، سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة.

وأضاف البيان بأن المملكة سوف ترد بإجراء أكبر إذا تلقت أى إجراء، كما تقدر وقفة الأشقاء في وجه حملة الادعاءات والمزاعم الباطلة وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي، ومن موقعها الرائد في العالمين العربي والإسلامي، لعبت دورا بارزا عبر التاريخ في تحقيق أمن واستقرار ورخاء المنطقة والعالم، وقيادة الجهود في مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكر البيان بأن المملكة تثمن أصوات العقلاء حول العالم الذين غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة، بدلا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات، لتحقيق أهداف وأجندات لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة.

فيما قال مصدر السعودي إن "مآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال، وستظل المملكة حكومة وشعبا ثابتة عزيزة كعادتها، مهما كانت الظروف ومهما تكالبت الضغوط".

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