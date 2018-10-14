إدلب.. إطلاق قذائف من المنطقة العازلة رغم إعلان سحب السلاح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ.ف.ب)

قال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن قصفاً بقذائف الهاون الثقيل، سُجل من المنطقة العازلة، تجاه مناطق سيطرة النظام السوري في منطقتي ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي.

وذكر المرصد، أن حادثة إطلاق القذائف سجلت ليلة السبت / الأحد، فيما اعتبر رامي عبد الرحمن مدير المرصد في تصريح لوكالة فرانس برس، "إنه أول خرق واضح للاتفاق منذ نزع السلاح الثقيل"، مؤكداً أن هاتين المنطقتين يجب "أن تكونا خاليتين من السلاح الثقيل ومن ضمنها قذائف الهاون".

ويفترض أن تبدأ الفصائل بسحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح، قبل منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، بحسب اتفاق سوتشي الذي يقضي بإنشاء منطقة عازلة، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للفصائل العاملة فيها، وستكون المنطقة العازلة بعرض 15 إلى 20 كيلومترًا تحت إشراف الطرفين.

إقرأ أيضاً:

الأسد: اتّفاق إدلب "إجراء مؤقت"