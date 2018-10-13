ميليشيا "الردع" توقف التحضيرات لمهرجان الزومبي في ليبيا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -



اكتسبت شخصية الزومبي شعبية ملحوظة، خاصة في أمريكا الشمالية والفولكلور الأوروبي، منذ أواخر القرن الـ19، حتى العصر الحديث، ومصطلح "الزومبي" يُطلق على الموتى الأحياء في أفلام الخيال المرعب، ويبدو أن العدوى انتقلت إلى "ليبيا" أيضا..

وألقت ميليشيا قوة الردع الخاصة على عدد من منظمي مهرجان “الزومبي”، الذي كان من المفترض إقامته في العاصمة الليبية طرابلس، الأسبوع المقبل، وأظهرت صورة، نشرتها الميليشيا على مواقع التواصل، اثنين من منظمي المهرجان رهن الاعتقال، قائلة إنها قبضت على الشبان الذين انتشرت صورهم وهم يتدربون على مهرجان "الزومبي"..

واعتبر مقرب من المنظمين، "أن هذا الإجراء يستهدف منع المهرجان بنسخته الثانية من التسرية عن سكان العاصمة الذين يعانون أوضاعًا معيشية وإنسانية صعبة”، محمّلًا قوة الردع الخاصة مسؤولية المعتقلين..

وأقيم المهرجان لأول مرة في أيلول / سبتمبر 2016، ولقي تفاعلًا من الجمهور الذين فوجئوا بشخصيات من عالم الزومبي تسير وسطهم في ساحة الشهداء، وطلب الكثيرون، لا سيما الأطفال، أخذ صور معهم، حيث انقسم ناشطون على مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض للمهرجان..



اقرأ أيضا:

ليبيا.. اكتشاف مقبرة جماعية في سرت







