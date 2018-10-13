اعتقال 14 من فلول داعش في الموصل

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

اعلنت الداخلية العراقية اعتقال مسلحين من فلول داعش كانوا متخفين في أحد مناطق الساحل الايسر من مدينة الموصل شمالي العراق.

وقال بيان إن قوات الطوارئ التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخباراتية تمكنت من القبض على ١٤ مسلحا من فلول داعش المطلوبين للقضاء.

واضافت وزارة الداخلية العراقية في بيانها "أن أحد المعتقلين كان يعمل في ما يسمى بديوان الشرعية التابع لداعش والآخر كان يعمل في ما يسمى بديوان الحسبة والبقية كانوا مقاتلين في ما يسمى بديوان الجند أيام احتلاله مدينة الموصل".

و تابعت وزارة الداخلية العراقية أن "المعتقلين تم القبض عليهم في مناطق وأحياء المحاربين والأربجية والزهراء والكرامة والخضراء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

يشار الى أن القوات الامنية العراقية تعلن بين فترة و أخرى عن قتل و اعتقال العديد من مسلحي تنظيم داعش خاصة في المناطق التي كان يحتلها قبل تحريرها من قبل القوات المشتركة.

اقرأ أيضا:

من كان مسؤول الأمن الرقمي في داعش؟