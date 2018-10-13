أكثر من 4 مليارات دولار مساعدات الامارات لليمن

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية في اليمن دعماً للشعب اليمني في مواجهة تبعات الحرب التي تَسببت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية, إذ تجاوزت قيمة هذه المساعدات خلال ثلاث سنوات أربعة مليارات دولار.



من أجل مواجهة آثار وتبعات الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران, واصلت دولة الإمارات جهودها الإنسانية في اليمن , حيث أرسلت مئات الأطنان من العلاجات والأدوية كان آخرها إرسالَ 200 طن من المكملات الغذائية لمواجهة حالات سوء التغذية التي تعانيها عدد من المناطق اليمنية.

طلائع هذه المساعدات وصلت تباعاً إلى مطار عدن الدولي طائرة إماراتية وعلى متنها 33 طناً سيتم توزيعها وبشكل عاجل على المناطق المحتاجة للمساعدة مثل مديرية الأزارق بمحافظة الضالع ومناطق في الساحل الغربي من إجمالي 200 طن ستصل على دفعات خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، أوضح مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن سعيد الكعبي، أن الجسر الجوي جاء بتوجيه من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لمساعدة الشعب اليمني، حيث سيتم توزيعُ هذه المساعدات بالتنسيق مع وزارة الصحة والمنظمات الدولية بحسب الحاجة، وسيكون لمناطق الساحل الغربي بمحافظة الحديدة ومديرية الأزارق بمحافظة الضالع النصيب الأكبر من هذه المساعدات.

هذا وأشاد محافظ أبين اللواء أبو بكر حسين سالم بمشاريع التعليم التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظة, متطلعاً لتنفيذ المزيد من المشاريع التي تخدم الشعب اليمني.

وبلغ إجمالي حجم المساعدات المقدمة من دولة الإمارات لليمن خلال الفترة من نيسان/إبريل عام 2015 الماضي إلى أيلول/سبتمبر عام 2018 أكثر من 4 مليارات دولار , شملت دعم البرامج العامة، وتوليد الطاقة وإمدادها والنقل والتخزين ودعم الموازنة العامة والمجتمع المدني والصحة والتعليم والبناء والتنمية المدنية والخدمات الاجتماعية والمياه والصحة العامة.

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