عبد المهدي يلتقي زعماء الكتل العراقية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



التقى رئيس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبدالمهدي، لقاءاته بكبار الزعماء العراقيين لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة واختيار وزرائه.



وأشار مراقبون إلى أن عبدالمهدي قد ينجح في تمرير تشكيلته الوزارية أمام البرلمان قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر، بسبب التفاهمات مع الأحزاب بعد وصول المفاوضات السياسية إلى طريق مسدود.



والتقى عبدالمهدي زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، وممثلين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالإضافة إلى قادة أحزاب آخرين لوضع تفاهمات حول دعم تشكيلته الوزارية الجديدة، التي ستضم وزراء مستقلين وآخرين من الأحزاب الكبيرة، قبيل الموعد الذي تحدث عنه عبدالمهدي في 24 من الشهر الجاري.

ونفى المكتب الإعلامي لعبدالمهدي ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل لقوائم تتحدث عن اختيار أسماء وزراء، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تضليل الرأي العام وخلط الأوراق.





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