سعوديون بعد تصريحات سفير كندا: سياسة الحزم تؤتي أكلها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

ضج موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بكثير من التعليقات الساخنة بعد تصريحات لسفير كندا السابق لدى الرياض دينيس هوراك قال فيها إن بلاده ارتكبت خطأ في تعاملها مع السعودية.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن جمدت السعودية تعاملاتها التجارية مع كندا، وطردت سفيرها وأمرت كل الطلبة السعوديين هناك بالعودة.

وكانت السفارة الكندية قد نشرت تغريدة باللغة العربية تدعو فيها إلى الإفراج الفوري عن نشطاء تحتجزهم السلطات السعودية.

ودشن مغردون سعوديون وسم #كندا_تعتذر_للسعوديه الذي كان ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارا في السعودية وعدة دول عربية أخرى كان أبرزها الكويت والبحرين ودبي حاصدا أكثر من 30 ألف تغريدة.

وعبر المغردون في الوسم عن قوة السعودية معتبرين أن خسارة السعودية هي خسارة للعرب وخسارة للعالم الإسلامي على حد قولهم.

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