حرب خفية بين حراس الدين وتحرير الشام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اغتال مسلحون مجهولون قيادياً في هيئة تحرير الشام بالقرب من مدينة معرة النعمان في إدلب، وفق ما ذكر ناشطون.

يأتي ذلك في الوقت الذي تدور في الظل حرب خفية بين تنظيم حراس الدين التابع للقاعدة، وهيئة تحرير الشام بزعامة أبو محمد الجولاني.

فقد اعتقلت هيئة تحرير الشام مؤخرا ٤ على الأقل من قادة في حراس الدين بعد اعتقالها تسعة ً آخرين في وقت سابق، ذلك فضلا عن قتل هيئة تحرير الشام عددا من مسلحي حراس الدين.

مصدر محلي في إدلب قال إن هيئة تحرير الشام منعت الأسبوع الماضي بقوة ً هجوما انتحاريا لحراس الدين كان يستهدف نقطة تفتيش لقوات النظام السوري، لخشيتهم من خرق الإتفاق مع تركيا.

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