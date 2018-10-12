تنديدات دولية لاعتبار روسيا "الخوذ البيضاء" مصدر تهديد

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة ( آ ف ب )

تواصل روسيا حملتها على الخوذ البيضاء في سوريا ، إذ أفاد دبلوماسيّون في الأمم المتحدة بأنّها طلبت من القوى الغربيّة الخميس أن يتم إخراج هؤلاء العناصر من إدلب السورية، لاعتبارها أنهم يُمثّلون "تهديدًا"، وهو الأمر الذي أثار انتقادات قوية من جانب واشنطن ولندن وباريس.



وقال ممثّل روسيا في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي دعت إليه موسكو، إنّ "وجود الخوذ البيضاء هو مصدر تهديد. نطالب الدول الغربيّة بسحب الخوذ البيضاء من سوريا".

وأضاف ممثل روسيا: "الإرهابيون يجب أن يغادروا. إبقاؤهم ليس فكرة جيدة. أخرجوهم من المناطق التي يتواجدون فيها، وبخاصة من إدلب"، بحسب تصريحات نقلها دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه لـ"فرانس برس".

واستنادًا إلى مصادر دبلوماسية عدّة، فقد ردّت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا برفض هذه "المعلومات الكاذبة".

وقال ممثل الولايات المتحدة، بحسب المصادر نفسها، إنّ "هذه الاتهامات فاضحة وخاطئة. الخوذ البيضاء جزء من منظمات إنسانية، وروسيا تُواصل نشر معلومات خاطئة".

من جهته، اعتبر ممثل بريطانيا أن "لا شيء من هذا صحيح. هذه التلميحات سخيفة، دعونا نتوقف عن إضاعة وقت مجلس الأمن".

وقال ممثل فرنسا، بحسب المصادر ذاتها، إن الكلام الروسي "تضليل"، مشيراً إلى أن "هؤلاء المدنيين ينقذون مئات الأشخاص".

كما عبّر أعضاء آخرون في مجلس الأمن، بحسب المصادر نفسها، عن وجهة نظر مغايرة للموقف الروسي، مشدّدين على ضرورة "حماية العاملين في المجال الإنساني" في سوريا.

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