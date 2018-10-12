الأمم المتحدة توافق على تمديد أخير لمهمة السلام في أبيي

أخبار الآن | نيويورك - أمريكا (وكالات)



وافق مجلسُ الأمن الدولي على تمديدٍ نهائي لمُهمةِ بعثةِ حفظ السلام في منطقةِ أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان ما لم يُحرز البلدان تقدماً على ترسيمِ الحدود وقضايا أخرى.



وكرر المجلس تحذيرا سابقا من أن الوضعَ في أبيي وعلى طولِ الحدود بين السودان وجنوب السودان لا يزالُ يمثلُ تهديداً خطيرا على الأمنِ الدولي، ودعا البلدين إلى إحراز تقدم ملموس حول ترسيم الحدود والمراقبة وسواها من القضايا المهمة.

وفي قراره الذي جاء بالإجماع، وافق مجلس الأمن على تمديد "قوة الأمم المتحدة المؤقتة الأمنية لأبيي" لمدة ستة أشهر، لكنه قال "سيكون هذا التمديد الأخير ما لم يتخذ الفرقاء التدابير المحددة".

وتبلغ مساحة أبيي 10,400 كلم مربع ويتنازع عليها البلدان منذ انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011.

وشهدت المنطقة توترات قبلية.



واتفق السودان وجنوب السودان منذ سنوات على اتخاذ خطوات لاقامة هيكل إداري لمنطقة أبيي، ولكن مجلس الأمن عندما جدد مهمة البعثة في أيار/مايو، عبر عن خيبة أمل، لأن "خطوات قليلة" اتخذت في ذلك الاتجاه.



في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، تسبب القصف في أبيي بمقتل طفلة في الرابعة من العمر وعنصر من قوة حفظ السلام.



وجميع عناصر القوة التي تضم آلافا من الجنود هم من إثيوبيا.

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