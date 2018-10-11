هذا أقوى جواز سفر عربي.. ما هو تصنيف بلدك؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)

قد يصح ان نقول لكي تعرف مدى قوة بلد ما عليك ان ترى مدى ترتيب جواز سفر مواطنيه عالميا وكم من بلد يسمح لمواطنيه دخول بلدان العالم من دون تأشيرة..هذا هو حال جواز السفر الاماراتي الذي يقفز من حين لآخر في مكانته بين جوازات سفر البلدان.

مؤشر جوازات السفر العالمي الذي تصدره مؤسسة "هنلي آند بارتنرز" العالمية المتخصصة في مجال الهجرة والجنسية أظهر أن دولة الإمارات العربية المتحدة كعادتها تصدرت أفضل جوازات السفر بين الدول العربية، إذ يمنح لحامله فرصة زيارة 161 دولة دون تأشيرة مسبقة أو الحصول عليها عند الوصول، وذلك في آخر تحديث أجراه على المؤشر.

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وقالت المؤسسة التي تستند في تصنيفها على بيانات اتحاد النقل الجوي العالمي في بيانها، إن أكثر ما لفت الأنظار خلال السنوات القليلة الماضية، الصعود السريع الذي حققه جواز السفر الإماراتي على المؤشر، حيث تقدم من المرتبة الــ 62 التي احتلها في العام 2006، ليتبوأ الآن المركز الحادي والعشرين على أساس التصنيف الفردي، مؤكدة أن الجواز الإماراتي هو الأقوى في منطقة الشرق الأوسط.

وجاءت الكويت في المرتبة الثانية عربيا والــ 55 عالميا ويتيح جواز سفرها دخول 93 دولة، فيما تذيل العراق الترتيب عربيا إذ يتيح جوازه دخول 30 دولة فقط.

وجاءت اليابان على رأس القائمة، إذ يتيح جواز سفرها دخول 190 دولة، تليها سنغافورة بينما تقاسمت ألمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية المركز الثالث بجوازات سفر تتيح زيارة 188 دولة. يشار إلى أن المؤشر وضع قائمة بترتيب جوازات السفر استنادا لمدى حرية المواطنين الحاملين لها في السفر والتنقل بين دول العالم، ما يعني عدم اشتراط حصولهم على تأشيرة أو حصولهم عليها في مكان الوصول.

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