عبد المهدي يرفض تعيين المستقلين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، رفضه أي مرشح مستقل من الأحزاب لشغل منصب في تشكيلته الحكومية.



وأضاف عبد المهدي أن المستقل الذي سيرشح عن طريق الأحزاب قد لا يبقى مستقلاً على الأغلب، مع ضرورة الإقرار بامتلاك كفاءات عظيمة بين الجمهور والمستقلين، وهو ما يجب الانفتاح عليه للاستفادة في المهام الحالية والمستقبلية.



من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته، حيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، على أهمية مساعدة الحكومة المقبلة في إكمال مسيرة الإعمار والاستقرار الأمني.

وأشار العبادي إلى السعي نحو استمرار التحالفات السياسية، وأنه لا يجوز أن تتحول العملية السياسية إلى صراع حزبي.

وكان العبادي والحكيم بحثا الأوضاع السياسية ومباحثات تشكيل الحكومة، وأهمية توحيد الجهود للحفاظ على ما تحقق من منجزات خلال الفترة الماضية.

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