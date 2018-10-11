بدور القاسمي تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وام )

أعلن الاتحاد الدولي للناشرين، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، فوز الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بمنصب نائب الرئيس للاتحاد الدولي للناشرين.

وأصبحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد في العام 1896، وثاني امرأة على مستوى العالم بعد آنا ماريا كابانيلاس، التي تولت منصب نائب الرئيس في عام 2004، وتولت رئاسة الاتحاد في عام 2006.

ويشكل فوز الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بهذا المنصب الدولي إنجازاً عربياً إماراتياً في صناعة النشر على المستوى الدولي، ويأتي نتيجة لجهودها الكبيرة في دعم وتطوير صناعة النشر العربي والإماراتي، حيث نجحت منذ تأسيسها لجمعية الناشرين الإماراتيين في انضمام عدد من الدول العربية إلى الاتحاد الدولي، وخلق تقارب أكبر بين صناع النشر في الوطن العربي من جهة والعالم من جهة أخرى.

وهنأت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على فوزها المستحق هذا والذي جاء نتيجة لجهودها المستمرة في دعم صناعة النشر ليس على مستوى دولة الإمارات وحدها، بل أيضا على المستوى الدولي .

وتتميز الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بسيرة عامرة بالإنجازات في خدمة قطاع النشر، فهي المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة "كلمات"، أول دار نشر إماراتية متخصصة حصرياً بنشر كتب الأطفال في اللغة العربية، والمؤسس والرئيس لـ "جمعية الناشرين الإماراتيين"، التي نالت بفضل جهودها، العضوية الكاملة في "الاتحاد الدولي للناشرين" في العام 2012.

كما أسست الشيخة بدور المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، الفرع الوطني لـ "المجلس الدولي لكتب اليافعين"، إضافةً إلى أنها أول امرأة عربية يتم انتخابها لعضوية "اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للناشرين"، في العام 2014.

وسيتولى رئاسة الاتحاد خلال الفترة التي ستكون فيها الشيخة بدور القاسمي نائباً للرئيس، هيوجو سيتزر من المكسيك، الذي شغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، خلال الفترة بين 2016 و2018، كما عمل أيضاً في لجنة الاتحاد خلال الفترة من 2004 إلى 2010 ومن عام 2013 الى 2018.

كما يترأس هيوجو منذ عام 1990 دار مانيويل موديرنو في المكسيك، وهي دار نشر رائدة في مجالات الطب وعلم النفس باللغة الإسبانية.

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