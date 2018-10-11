انطلاق رحلات قطار الحرمين في السعودية

أخبار الآن | السعودية - (وكالات)

انطلقت، الخميس، أولى الرحلات التجارية الرسمية لقطار الحرمين السريع، الذي يربط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة..

وقال مدير مشروع قطار الحرمين في المدينة المنورة، سعد الشهري، إن الرحلة انطلقت من محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة في تمام الثامنة صباحا تقلّ 417 راكبا باتجاه مكة، مضيفا أن كافة مقاعد رحلات اليوم للفترتين الصباحية والمسائية لدرجتي الضيافة والأعمال جرى حجزها بالكامل.

ولفت إلى أن الرحلة تزامنت مع انطلاق رحلة مماثلة لقطار الحرمين السريع في الاتجاه المعاكس من مكة إلى المدينة، مرورا بمحطتي القطار بجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، وأقلت الرحلة العدد ذاته من الركاب.

وحسب الشهري، فإن الحجز للرحلات متاح حاليا عبر الموقع الإلكتروني للمشروع، وكذلك عن طريق الرقم الموحد 920004433 أو عن طريق مكاتب الحجز بالمحطة مباشرة، خلال الفترة بين الـ 8 صباحاً وحتى الـ 9 مساء على درجتي الضيافة والأعمال.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد دشن رسميا، في أواخر سبتمبر الماضي، القطار السريع، الذي سينقل 60 مليون راكب سنويا، في طفرة جديدة في مجال النقل بالمملكة، واستقل الملك سلمان القطار متوجها إلى منطقة المدينة المنورة رفقة كبار المسؤولين في المملكة.

ويشمل القطار 5 محطات، اثنان منها في مكة والمدينة، ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومحطة في قلب محافظة جدة.

ويعد مشروع قطار الحرمين، أضخم مشاريع بالمملكة، والأكبر على مستوى الشرق الأوسط، في تصاميم محطاته المستلهمة من معالم مكة والمدينة وطابعهما المعماري الإسلامي الفريد، ويبلغ طول خط القطار 450 كيلومترا.

وتستوعب الرحلة الواحدة 417 مسافرا في القطار الواحد، وستكون الرحلات أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، فيما سيرتفع عدد الرحلات تدريجيا مطلع عام 2019 إلى 12 رحلة يومية، تتزايد بدورها مع مرور الوقت والاحتياج الموسمي لتلبية الحاجة المتنامية للوصول عالي الكثافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.ولفت إلى أن الرحلة تزامنت مع انطلاق رحلة مماثلة لقطار الحرمين السريع في الاتجاه المعاكس من مكة إلى المدينة، مرورا بمحطتي القطار بجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، وأقلت الرحلة العدد ذاته من الركاب.

وحسب الشهري، فإن الحجز للرحلات متاح حاليا عبر الموقع الإلكتروني للمشروع، وكذلك عن طريق الرقم الموحد 920004433 أو عن طريق مكاتب الحجز بالمحطة مباشرة، خلال الفترة بين الـ 8 صباحاً وحتى الـ 9 مساء على درجتي الضيافة والأعمال.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد دشن رسميا، في أواخر سبتمبر الماضي، القطار السريع، الذي سينقل 60 مليون راكب سنويا، في طفرة جديدة في مجال النقل بالمملكة، واستقل الملك سلمان القطار متوجها إلى منطقة المدينة المنورة رفقة كبار المسؤولين في المملكة.

ويشمل القطار 5 محطات، اثنان منها في مكة والمدينة، ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومحطة في قلب محافظة جدة.

ويعد مشروع قطار الحرمين، أضخم مشاريع بالمملكة، والأكبر على مستوى الشرق الأوسط، في تصاميم محطاته المستلهمة من معالم مكة والمدينة وطابعهما المعماري الإسلامي الفريد، ويبلغ طول خط القطار 450 كيلومترا.

وتستوعب الرحلة الواحدة 417 مسافرا في القطار الواحد، وستكون الرحلات أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، فيما سيرتفع عدد الرحلات تدريجيا مطلع عام 2019 إلى 12 رحلة يومية، تتزايد بدورها مع مرور الوقت والاحتياج الموسمي لتلبية الحاجة المتنامية للوصول عالي الكثافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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