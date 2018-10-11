النهار بصفحات بيضاء لتأخر تشكيل الحكومة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

نشرت جريدة النهار اللبنانية إصدارا صفحاته بيضاء يوم الخميس احتجاجا على ما وصفته بأنه ”وضع كارثي“ في البلاد بعد مرور خمسة أشهر على الانتخابات دون تشكيل حكومة جديدة.

وأجرى لبنان انتخابات برلمانية في السادس من أيار/مايو، هي الأولى منذ عام 2009، لكن أحزابه السياسية لم تتمكن بعد من الاتفاق على تشكيل حكومة تتقاسم السلطة بسبب تنافسها على الحقائب الوزارية.

وتأسست جريدة النهار في عام 1933 وهي إحدى أكبر الصحف اليومية في لبنان.

وطغى الجمود والأزمات السياسية على المشهد في لبنان معظم السنوات العشر الماضية. وشمل ذلك فترة استمرت عامين، من عام 2014 إلى 2016، لم يكن هناك فيها رئيس للدولة وإنما حكومة لتصريف الأعمال فقط.

ويواجه الاقتصاد أزمة تلوح في الأفق بسبب الدين العام الذي يعد واحدا من أعلى معدلات الدين العام في العالم.

وقال رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري هذا الأسبوع إنه يأمل في تشكيل حكومة جديدة بعد عودة الرئيس ميشال عون من زيارة بالخارج. ومن المقرر أن يعود عون يوم الجمعة.

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