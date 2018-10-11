الرزاز يجري تعديلات وزارية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أعلن رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز عن تعديل وزاري يقول مسؤولون إنه سيعزز قبضة الحكومة المكلفة بالإسراع في إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي ولازمة لإنعاش النمو.

وتولى الرزاز، وهو خبير سابق في البنك الدولي، منصبه في يونيو حزيران. واستقال سلفه هاني الملقي في محاولة لاحتواء أزمة شهدت بعضا من أكبر الاحتجاجات منذ سنوات بسبب إجراءات التقشف التي يطلبها صندوق النقد ومن بينها زيادة الضرائب.

وتم تعيين رائد مظفر أبو السعود، وزيرا للمياه والري، وبسام سمير التلهوني، وزيرا للعدل، ومجد محمد شويكه، وزير دولة للتطوير الإداري والمؤسسي، وعزمي محمود محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وفلاح عبدالله العموش، وزيرا للأشغال العامة والإسكان، وبسمة موسى إسحاقات، وزيرا للتنمية الاجتماعية.

كما تم تعيين غازي منور الزبن، وزيرا للصحة، وإبراهيم صبحي الشحاحده، وزيرا للزراعة ووزيرا للبيئة، ومحمد سليمان أبو رمان، وزيرا للثقافة ووزيرا للشباب.

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