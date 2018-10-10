هجوم في بغداد يخلف قتلى من داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



قتل 22 فردا من مسلحي داعش وثلاثة ٌ من أفراد الأمن العراقي شمال العاصمة العراقية بغداد ، في هجوم على نقطة تفتيش بمنطقة الإسحاقية إلى الشمال من بغداد .

من جهة أخرى قال مصدر في قيادة عمليات نينوى، إن الطائرات العراقية تمكنت من قتل مسلحي داعش بعد قصف أنفاقهم في سلسلة جبال بادوش

وقال مدير إعلام محافظة صلاح الدين، جمال عكاب، إن "مسلحين مجهولين هاجموا نقطة للحراسة قرب منزل نائب محافظ صلاح الدين، إسماعيل الهلوب، في ناحية الإسحاقي ما أسفر عن مقتل 3 من رجال الشرطة ومدني كان يمر بالقرب من النقطة".

وأضاف، أن "القوات الأمنية القريبة توجهت إلى المكان فوراً واشتبكت مع المسلحين الذين فروا باتجاه الغرب نحو بحيرة الثرثار".

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