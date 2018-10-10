مصرع قياديين حوثيين بارزين في باقم اليمنية

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



لقي قياديان بارزان في ميليشيا الحوثي الانقلابية، مصرعهما في مواجهات مع الجيش الوطني في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

وأكد مصدر ميداني، مصرع القياديين في الميليشيا الحوثية عبدالله يوسف حسين ثورة، وأبو علي النواري في الهجوم الذي شنه الجيش اليمني على مواقع الميليشيا خلف جبال العضيدة شمالي غرب مركز مديرية باقم

وأوضح المصدر، أن المدعو عبدالله ثورة يعد من القيادات البارزة للميليشيا في مختلف جبهات صعدة، وتلقى تدريبات خاصة في إيران.

وأفاد مصدر ميداني آخر، بمصرع القيادي الميداني في الميليشيا أبو علي النواري، أيضاً في الهجوم ذاته.

ولفت المصدر إلى أن النوار عُيّن قبل 10 أيام فقط قائداً لـ "قوات التدخل السريع"الحوثية في جبهة باقم.



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