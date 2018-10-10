شرطة أبوظبي قد تحظر قيادة الشاحنات أثناء إنتشار الضباب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أنه "من الوارد أن تحظر شرطة أبوظبي سير الشاحنات والحافلات أثناء انتشار الضباب، هذا الاقتراح تمت مناقشته من قبل ضباط شرطة "أبوظبي" كجزء من الحملة الجديدة للتوعية بالسلامة الطرقية، حيث تشكل القيادة خلال نزول الضباب الكثيف خطرا حقيقيا على السائقين، وسببا في وقوع حوادث قاتلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي حديثه يوم الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول، قام العميد "خليفة الخييلي"، مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي ، بتذكير السائقين بالحفاظ على مسافة آمنة بين السيارات وعدم استخدام أضواء الخطر ما لم تكن السيارة ثابتة، كما يعاقب على القيادة في الضباب بالأضواء الخطرة بغرامة قدرها 500 درهم وسحب أربع نقاط كجزاء، وفق "موقع thenational".

الجدير بالذكر أنه خلال العام الجاري، في شهر فبراير/ شباط، تلقت شرطة دبي 564 بلاغا جراء حوادث التصادم خلال 18 ساعة فقط، حينما كانت الرؤية منخفضة والضباب منتشر بكثافة..

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