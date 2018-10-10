روسيا: هناك محاولات لنقل الإرهابيين من إدلب إلى العراق

أخبار الآن | موسكو- روسيا (متابعات)



أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرو مولوتوف أن روسيا تشهد حاليا محاولات لنقل الإرهابيين من إدلب إلى العراق.



كما أشار إلى أن ما سماه بـ "الموانئ الهادئة" للإرهابيين موجودة حاليا في أراضي كل من إندونيسيا وسيناء وأفغانستان.

ونقلت وكالة "تاس" عن سيرومولوتوف، يوم الثلاثاء: "هناك محاولات لنقلهم (الإرهابيين من إدلب) إلى العراق. وتتم إعاقتها. ويحمل العراق مسؤولية ذلك، لأنه لا يحتاج إلى إرهابيين جدد".



وأضاف: توجد "الموانئ الهادئة" (للإرهابيين) بالدرجة الأولى في الأماكن التي تجري فيها الأعمال الحربية... وخاصة في سيناء، كما يتم نقل الإرهابيين إلى أفغانستان وإندونيسيا".

وشدد على أن أحد أصعب المهام الموجودة اليوم هي منع عودة الإرهابيين الأجانب من الشرق الأوسط وقبل كل شيء من سوريا والعراق.

وتابع: "إنهم ينتشرون في أوروبا. ويتسللون إلى روسيا عبر بيلاروس وأوكرانيا"

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