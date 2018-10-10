القبض على شبكة داعشية بكردستان العراق

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ألقى أفراد مكافحة الإرهاب التابع لإقليم كردستان العراق القبض على شبكة وصفها بالكبيرة لتمويل تنظيم داعش.



وقال البيان الصادر عن المديرية العامة لمكافحة الإرهاب إنه تم تنفيذ عملية أمنية بمشاركة قوات التحالف الدولي للقبض على شبكة رئيسة كبرى لتمويل تنظيم داعش كانت تعمل في العراق وسوريا.

وأضافت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب أن "الإرهابيين لن يتمكنوا أبداً من المساس بأمن واستقرار إقليم كردستان، وأن جميع تحركات الإرهابيين والمتواطئين معهم يتم رصدها بدقة والتعامل معها وفقاً للقانون".

يذكر أن داعش أحكم سيطرته على مناطق شاسعة من أراضي العراق وسوريا منذ يوليو 2014 بما في ذلك منشآت استخراج النفط وتصديره.

وبحسب تقارير دولية فإن داعش كان يحصل على 40 مليون دولار أميركي شهرياً من الموارد النفطية المنتشرة في مناطق تحت السيطرة، وأشارت التقارير إلى أن هذه الأموال يستخدمها داعش في تعزيز إعادة تموضعها من جديد.

في السياق ذاته، قال المحلل السياسي إبراهيم الحيدري إن تنظيم داعش لا يزال قادراً على شن هجمات داخل الأراضي العراقية، مستدركاً بأنه لا يمكنه أن يسيطر بشكل كامل على أي أرض في العراق ولكنه لا يزال نشطاً من خلال الخلايا النائمة.



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