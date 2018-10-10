الفن الإسلامي يسطع في معرض "منوَر" بأبوظبي (صور)

أخبار الآن | دبى - الإمارات العربية المتحدة -



ينظم معرض "فن أبوظبي"، بالتعاون مع صالة "حافظ جاليري"، معرضا بعنوان "منوَر"، ضمن سلسلة المعارض الفنية التي تقدم أعمال الفن المعاصر المخصصة للبيع. يقام المعرض الجماعي تحت عنوان "منوَر" في معرض 421 بميناء زايد، من 10 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، وذلك ضمن برنامج فن أبوظبي العام الذي يقام على مدار السنة..

ويركز معرض "منور" على الفن الإسلامي، حيث يتضمن أعمالا لفنانين سعوديين أو مقيمين في المملكة العربية السعودية، من بينهم راشد الشعشعي، وسارة العبدلي، وعلي شعبان، وخالد زاهد، ونجود السديري، ولولوة الحمود، وتركز الأعمال على عنصر الضوء باعتباره الفكرة الأساسية للمعرض، ويقدم الفنانون المشاركون أعمالاً تنطوي على تفسيراتهم المعاصرة لموضوع المعرض باستخدام أدوات مختلفة تتنوع بين الخط والرسم والوسائط المتعددة والأعمال التركيبية، وفق صحيفة "الاتحاد".





ويستقبل المعرض الزوار بداية من يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم في معرض421 بميناء زايد، وهو مفتوح مجانا للجميع، يومياً من الثلاثاء إلى الأحد، 10 صباحا إلى 8 مساءً، ويغلق معرض 421 أيام الاثنين..

مصدر الصور (موقع فعاليات أبوظبي)

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