السيطرة على مخازن صواريخ حوثية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، بدعم من التحالف، من السيطرة على مخزن صواريخ حوثية في أحد كهوف باقم بصعدة.



وفي سياق متصل، لقي 5 من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، خلال المواجهات مع قوات الجيش اليمني في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.



وقالت وسائل إعلام إن قوات الجيش تمكنت من تحرير آخر قمة في سلسلة جبال المنصاع الاستراتيجية والمواقع المحيطة بها في منطقة المجاوحة، بعد معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية لليوم الثاني على التوالي.

كما قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، أمس الثلاثاء، تعزيزات ميليشيا الحوثي في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 5 من الميليشيات.

اقرا ايضا

10 آلاف طفل مجند من قبل الحوثيين في اليمن