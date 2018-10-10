الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في نهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حررت قوات الشرعية اليمنية ، بإسناد من التحالف العربي، مواقع ومرتفعات جديدة فى مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، بعد معارك متواصلة تكبّدت خلالها مليشيا الحوثى الانقلابية خسائر فى المعدات والأرواح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكرى قوله، إن قوات الجيش اليمنى تمكنت من تحرير آخر قمة فى سلسلة جبال المنصاع الاستراتيجية والمواقع المحيطة بها فى منطقة المجاوحة بمديرية نهم، بعد معارك مستمرة مع ميليشيا الحوثى الانقلابية لليوم الثانى على التوالي، أسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات للمليشيات الحوثية فى منطقة المجاوحة، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الأطقم الحوثية ومقتل جميع من كانوا على متنها.

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