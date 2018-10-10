الائتلاف عن سحب السلاح الثقيل من إدلب: فرصة لترتيب الصف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

مع انتهاء المهلة التي حددها اتفاق سوتشي لسحب سلاح الفصائل المعارضة من المنطقة العازلة في إدلب اليوم ، رأى عضو الائتلاف السوري ياسر الفرحان أن سحب السلاح الثقيل من مناطق خفض التوتر في إدلب خطوة إيجابية ويحقق فوائد متعددة للشعب السوري.

وتتمثل هذه الفوائد في قطع الحجة على داعمي نظام بشار الأسد لاستهداف المنطقة، كما تشمل أيضا منع مجموعات مخترَقة في مناطق المعارضة من ارتكاب خروقات يدفع ثمنها الأهالي.

وأوضح الفرحان أن التفاهم التركي - الروسي يفشل مشاريع وحدات الحماية الكردية في السيطرة على الشريط الحدودي مع تركيا.

وأكد الفرحان أن الاتفاق يكسر أيضا الجمود الذي فرضه النظام على مفاوضات جنيف، كما يوفر الاتفاق فرصة للمعارضة لإعادة ترتيب صفوفها وتوحيد مواقفها.



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