الأمم المتحدة: 192 ألف نازح داخل ليبيا

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا (متابعات)

كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة عن تسجيل 192 ألف نازح داخل ليبيا.

وأشارت المفوضية السامية إلى توزيع المواد غير الغذائية على اكثر من عشرة الاف اسرة وتقديم المساعدات النقدية إلى أكثر من الفي اسرة.



كما نفذت المفوضية 83 مشروعا سريع التأثير في ليبيا لدعم النازحين داخليا، والعائدين من النزوح، والمجتمعات المستضيفة.

وأوضح مكتب المفوضية بليبيا في بيان، أوردته مصادر إعلامية محلية، أنه تم تسجيل 192 ألف نازح داخل مدن ليبيا، وتستمر المفوضية في دعمهم وتقديم المساعدات إليهم في أرجاء البلاد وذلك بتوفير المواد غير الغذائية والمساعدات النقدية وبتنفيذ المشاريع سريعة التأثير.

وأشارت المفوضية السامية إلى توزيع المواد غير الغذائية على 10.481 عائلة (40.898 شخص)، وتقديم المساعدات النقدية إلى أكثر من 2.000 عائلة. كما نفذت المفوضية 83 مشروعا سريع التأثير في ليبيا لدعم النازحين داخليا، والعائدين من النزوح، والمجتمعات المستضيفة.

ويعد ملف النازحين في ليبيا الأكبر، والذي لم تنجح السلطات الليبية والمنظمات الدولية في السيطرة عليه طيلة السنوات الماضية، نظراً لتكرر عمليات النزوح بفعل العمليات العسكرية التي تندلع في مدن عدة. وتطالب المنظمات الإنسانية الأجنبية سنوياً، بدعم دولي لاستكمال عمليات دعم النازحين في ليبيا، لكنها تواجه صعوبات في التمويل.

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