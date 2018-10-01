مجلس وزراء الإمارات: نصف ميزانية الدولة للتعليم والتطوير

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

وافق مجلس الوزراء الإماراتي على أكبر ميزانية اتحادية في تاريخ البلاد ، مع تخصيص أكثر من نصفها للتعليم والتطوير الاجتماعي ، وستكون السنة المالية 2019 ميزانية متوازنة تبلغ 60.3 مليار درهم ، بزيادة قدرها 17.3 في المائة عن ميزانية هذا العام البالغة 51.4 مليار درهم ، والتي أعطت الأولوية أيضاً لتنمية المجتمع والتعليم.

وتمت الموافقة على ميزانية قدرها 180 مليار درهم للفترة 2019-2021 خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد ، رئيس الوزراء وحاكم دبي ، في القصر الرئاسي في أبو ظبي يوم الأحد ، وقال الشيخ محمد: "لا عذر" للوزراء أن يفشلوا في تنفيذ الأهداف الفيدرالية في التعليم والصحة والأمن.

والميزانية تجتمع مع توجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة لتحقيق أهداف رؤية 2021 ، وتشمل برامج التنمية الاجتماعية هي أولوية قبل كل شيء، وسوف تتلقى 42.3 في المئة من ميزانية 2019، وأقل من 43.5 في المئة المخصصة هذا العام سيحصل التعليم على 10.25 مليار درهم ، 17٪ ، وسيحصل قطاع الرعاية الصحية على 4.4 مليار درهم ، أو 7.3٪ ، دون تغيير عن هذا العام.



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