قتلى بانفجار استهدف ناديا ليليا في جوبا

أخبار الآن | جوبا - جنوب السودان

سقط ما لا يقل عن عشرة قتلى وأصيب العشرات بتفجير قنبلة يدوية على ناد ليلي غربي عاصمة دولة جنوب السودان على ما أفادت مصادر الشرطة.

و قالت الشرطة إن الانفجار وقع عندما ألقى شخص قنبلة يدوية على ناد ليلي حيث كان 500 شخص يحتفلون , مضيفة أن 6 مصابين في حالة حرجة تم نقلهم إلى مستشفى العاصمة جوبا.

وأكدت الشرطة في جنوب السودان أن الحادث لا علاقة له بالحرب الأهلية التي تعصف بدولة الجنوب منذ 2013.

وقال متحدث باسم الشرطة "إنه عمل إجرامي معزول وسيمثل المجرم أمام العدالة".

وقتل ما لا يقل عن 190 ألف شخص منذ بدء الصراع الذي يضع جيش الرئيس سلفا كير في مواجهة خصوم يقودهم ريك مشار نائب الرئيس السابق.

ووقع الطرفان المتحاربان الشهر الماضي اتفاقا من المتوقع أن ينهي القتال ويعيد قدرا من النظام والأمن إلى أحدث دولة أفريقية.

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