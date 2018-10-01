الجزائر تدعو لتقاسم منصف لأعباء اللاجئين

أخبار الآن | جنيف - سويسرا (وكالات)

دعت الجزائر الى تقاسم ٍ عادل لأعباء التكفل باللاجئين عبر العالم, كما طالبت بالأخذ في الاعتبار قلقَ البلدان التي تستقبلهم.

وشدد وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل أمام مفوضية شؤون اللاجئين في جنيف على وجوب بحثِ إشكالية الترحيل القسري للاجئين وتقاسم ٍ منصف للعبء على الصعيد العالمي سواءٌ من حيث القبول أو الحماية أو ايجاد حلول دائمة لصالحهم.

وتابع ان "اللاجئين مازالوا يقيمون في بلدان نامية غالبا ما تكون مجاورة، تكابد كل منها مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

كما دعا ايضا كل الدول الى "التحرك، فرديا وجماعيا، بشأن الأسباب العميقة للترحيل القسري" من اجل وضع حد "للارتفاع المستمر لعدد اللاجئين عبر العالم".

وكان المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ذكر في منتصف ايلول/سبتمبر ان 80 الى 90% من اصل 68 مليون لاجئ في العالم يوجدون في "بلدان فقيرة او تملك موارد محدودة".

وفي جنيف، ذكرت الجزائر البالغ عدد سكانها 40 مليون نسمة "انها تؤوي 40 ألف لاجئ سوري وعشرات الالاف من اللاجئين الصحراويين بعضهم يقيم في جنوب غرب البلاد منذ اكثر من 40 عاما".

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