تساقط الأمطار على مناطق مختلفة من الإمارات

أخبار الآن | ابوظبي- الامارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت مناطق عدة من دولة الإمارات هطول أمطار تفاوتت شدتها بين الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح شديدة إلى متوسطة السرعة في إمارة دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، سقوط الأمطار في بعض المناطق استمر لأكثر من ساعة، ما أدى إلى تجمع المياه في الساحات والشوارع الرئيسية والدورات، والشعاب الجبلية والوديان.

وتوقع المركز الوطني للارصاد أن يكون الطقس خلال الايام المقبلة رطباً على المناطق الداخلية ويحتمل تشكل ضباب خاصة على منطقة العين، وتزداد كميات السحب على مناطق مختلفة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على فترات تبدأ على المناطق الشمالية والشرقية ثم تمتد على السواحل وبعض المناطق الداخلية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على المرتفعات الشمالية، وتقل كميات السحب تدريجياً بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الأمطار بدأت بالهطول في كل من إمارة دبي في منطقة الراشدية وفي شارع الإمارات دبي - الشارقة، ومنطقة الحمرية في إمارة الشارقة، ثم بدأت في رأس الخيمة وأم القيوين ومنطقة أبو خوش ومنطقة دبا وخورفكان وضدنا ومنطقة وم في الفجيرة، وسد وادي غليلة وجبل جيس في رأس الخيمة.

وتوقع المركز أن يكون الطقس خلال الايام المقبلة رطباً على المناطق الداخلية صباح الباكر، ويحتمل تشكل ضباب خاصة على منطقة العين، تزداد كميات السحب على مناطق مختلفة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على فترات تبدأ على المناطق الشمالية والشرقية ثم تمتد على السواحل وبعض المناطق الداخلية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على المرتفعات الشمالية، وتقل كميات السحب تدريجياً بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستمر الرياح الشمالية الغربية النشطة بالتأثير في الدولة، ثم تتحول إلى شرقية وشمالية شرقية تدريجياً على المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، وتكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، وتكون سرعتها من 25 إلى 40 تصل إلى 60 كم في الساعة على البحر، ومع السحب الركامية يصبح البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً خاصة يوم الاثنين في الخليج العربي، ومتوسطاً إلى مضطرب أحياناً في بحر عمان خاصة مع السحب.

كما أوضح المركز أن يومي الخميس والجمعة المقبلين يكون فيهما الطقس رطباً ليلاً وفي الصباح، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق خاصة الداخلية ويكون غائماً جزئياً بوجه عام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً يوم الخميس وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم في الساعة، ويكون البحر مضطرباً يصبح متوسط الموج مع صباح الجمعة في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

اقرأ أيضا:

"الإمارات" تحلّق عالياً بشعار "إكسبو 2020 دبي"

