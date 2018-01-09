النظام: قصف وغارات اسرائيلية ليل الاثنين الثلاثاء على سوريا

أخبار الآن | دمشق - سوريا ( أ ف ب )



شن الجيش الاسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء غارات جوية وقصفا صاروخيا على سوريا ما أوقع اضرارا مادية "قرب أحد المواقع العسكرية"، بحسب ما أعلنت القيادة العامة للنظام السوري في بيان.

وأفاد البيان أن القوات الإسرائيلية استهدفت الأراضي السورية ثلاث مرات خلال الليل من غير أن يحدد هدفا معينا، مشيرا الى ان قوات النظام "اصابت احدى الطائرات" وتصدت لصاروخين اطلقا من منطقة الجولان المحتل و"اسقطتهما".

وأوضح البيان ان الطيران الاسرائيلي اطلق "اربعة صواريخ من منطقة طبريا داخل الاراضي المحتلة تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي ودمرت صاروخا وسقط الباقي قرب احد المواقع العسكرية ما أدى الى وقوع خسائر مادية".

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا" بدورها ان الدفاعات الجوية "تصدت لثلاثة اعتداءات اسرائيلية بالصواريخ على مواقع عسكرية بمنطقة القطيفة" بريف دمشق.

ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت اسرائيل مرارا اهدافاً عسكرية للجيش السوري أو أخرى لحزب الله في سوريا.

كما استهدفت مرات عدة مواقع قريبة من مطار دمشق الدولي، ولا تزال سوريا واسرائيل في حالة حرب. وتحتل اسرائيل منذ حزيران/يونيو 1967 حوالى 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية التي أعلنت ضمها في العام 1981 من دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك.

ولا تزال نحو 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.



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