المرصد السوري: مقتل 24 مدنيا في قصف على الغوطة الشرقية

أخبار الآن | دمشق - سوريا - (أ ف ب)



قتل 24 مدنياً بينهم عشرةُ أطفالٍ في قصفٍ جوي ومدفعي لقواتِ النظامِ السوري استهدف الغوطة الشرقية المحاصرة قربَ دمشق، وفقَ ما أعلنَ المرصدُ السوري لحقوقِ الانسان في حصيلةٍ جديدة.

ووثقَ المرصد مقتلَ سبعةِ مدنيين بينهم طفلٌ في قصفٍ مدفعي على مدينةِ دوما، فيما قتلَ 13 مدنياً بينهم سبعة أطفالٍ في حمورية، وثلاثة آخرون بينهم طفلانِ في سقبا، ومدني في مدينة حرستا جراء غارات شنتها طائرات حربية سورية.

وكان المرصد أفاد في وقت سابق عن مقتل 18 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال.

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