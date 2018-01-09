العراق: 3 آلاف مسلح من داعش يهددون ديالى وصلاح الدين

أخبار الآن | ديالى- العراق (وكالات)



كشف تقرير أمني عراقي وجود نحو 3 آلاف مسلح من داعش في صحراء نينوى، إضافة للمئات داخل مدينة الموصل ومناطق ديالى وصلاح الدين، وقالت مصادر إن التقرير الأمني تحدث عن مساعدات لوجستية تتلقاها خلايا التنظيم الإرهابي من جهات مجهولة تُسهل تحركاتهم

ورفضت المصادر ذاتها، الإفصاح عما إذا كان التقرير الأمني يتحدث عن خطة لدى داعش لاحتلال مناطق بين ديالى وصلاح الدين بقطع كل الطرق المؤدية إلى هذه المناطق، وفي السياق ذاته، أطلق لواء 23 في ميليشيا الحشد الشعبي، عملية أمنية شاملة لتعقب جيوب داعش بين ديالى وصلاح الدين بمشاركة التشكيلات الأمنية.

هذا وأفاد مسؤول محلي في محافظة ديالى العراقية بقصف مجموعات متحركة تابعة لتنظيم داعش على الحدود مع محافظة صلاح الدين، وقال رئيس مجلس ناحية العظيم إن قطعات الجيش قصفت بقذائف الهاون مجموعات داعش في منطقة سبيعات على الحدود مع صلاح الدين، مضيفا أن القصف جاء ردا على قصف داعش لمركز العظيم بقذيفتي هاون سقطت إحداها قرب مدرسة ابتدائية، وكان مدير ناحية العظيم شمالي محافظة ديالى عبدالجبار العبيدي أعلن، في وقت سابق اليوم، سقوط قذيفتي هاون في الناحية دون أي إصابات بشرية.

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