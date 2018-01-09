العراق يبلغ عن تفش لسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (رويترز)



قالت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية يوم الاثنين إن العراق أبلغ عن رصد تفش للسلالة (إتش5إن8) الشديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور في ديالى بوسط البلاد، وقالت المنظمة، ومقرها في باريس، في تقرير على موقعها الإلكتروني نقلا عن وزارة الزراعة العراقية إن الفيروس اكتُشف يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017 في مزرعة بها 43 ألف طائر وأدى إلى نفوق 7250 منها، وفي منتصف الشهر الماضي أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، أن هولندا ايضا أكدت تفشي سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مقاطعة فليفولاند، أدت إلى إعدام ما يقرب من 16 ألفاً من طيور البط.

وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية الهولندية انذاك في تقرير نشرته على موقع المنظمة على الإنترنت، إن السلالة الشديدة العدوى جرى اكتشافها في 7 ديسمبر 2017 في مزرعة لتسمين البط في بدينجهاوزن، حيث قتلت 40 من الطيور.

وأضافت الوزارة وقتها أنه جرى فرض منطقة مراقبة في نطاق ثلاثة كيلومترات، ومنطقة حماية من تفشي السلالة في نطاق عشرة كيلومترات حول المزرعة.

وضربت موجة شديدة العدوى من هذا المرض بلدان آسيا وأوروبا العام الماضي، وأعدمت هولندا وكوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي مئات الملايين من طيور البط والديوك الرومية والدجاج؛ بسبب انتقال العدوى التي تعتبر أشد فتكاً من فصيلة المرض التي ضربت البلدان نفسها عامي 2014 و2015.

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