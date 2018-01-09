الحوثيون يهددون بقطع طريق الملاحة الدولية في البحر الأحمر

أخبار الآن | صنعاء - اليمن - (وكالات)



وَجهت مليشيات الحوثي الارهابية تهديدا عالميا لمعين شريم، نائب المبعوث الأممي لليمن، بقطع طريق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، واستهداف السفن العابرة، في حال استمرار التقدم العسكري لقوات الشرعية في الساحل الغربيي لليمن، وحذرت الميليشيات الارهابية من عدم التوصل إلى حل سياسي في اليمن، مؤكدة أنها ستصعد من هجماتها في البحر الأحمر.

ووصل شريم إلى العاصمة صنعاء، لبحث سبل حل الأزمة اليمنية قبل عدة أيام، ويذكر أن مليشيات الحوثي الإيرانية تعرضت لـخسائر فادحة خلال الأسابيع الماضية مع تقدم قوات الشرعية على أغلب الجبهات وأهمها جبهة نهم والحديدة وصعدة

يأتي هذا مع استمرار تصعيد مليشيا الحوثي في الساحل الغربي وانشائها لمعسكرات تدريب والتغرير بالمئات من الأطفال، وتستخدم مليشيا الحوثي البحر الأحمر لشن هجمات على المملكة العربية السعودية وكذا نهب إيرادات ميناء الحديدة ونهب الإغاثة الواصلة عبر الميناء.

كما أن مليشيا الحوثي تعتمد بصورة كبيرة على تهريب السلاح عبر المياه الاقليمية للبحر الأحمر، وسبق لعدة دول أن اعتبرت ميليشيات الحوثي تهديداً للملاحة في باب المندب، وقد استهدفت تلك الميليشيات عدة مرات سفن وبواخر. وقد حذرت الولايات المتحدة والتحالف العربي مراراً من خطر تلك الميليشيات المدعومة إيرانياً على الملاحة الدولية.

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