موجة باردة في السعودية وسعوديون يذكرون بالفقراء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني تعرُّض العديد من المناطق السعودية لموجة من التقلبات الجوية، مع تدني درجات الحرارة.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: “أجواء باردة على معظم مناطق المملكة؛ رياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة مع هَبات قوية من اليوم الاثنين حتى الأربعاء، تشمل أجزاءً من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة النبوية وسواحل تبوك المتاخمة لمنطقة المدينة”.

تفاعل مغردون مع الخبر عبر وسم #موجه_بارده_علي_السعوديه الذي حصد الآف التغريدات محتلا المرتبة الثالثة بين أكثر الوسوم انتشارا

قال الإعلامي عبدالرحمن الفريح ‏@a_alfreh الحمد لله على نعمه الكثيره في بلادنا

-ننام آمنين مطمئنين وهناك من ينامون وهم بخوف وهلع

-ننام في بيوتنا بعوازل وادوات تدفئه وهناك من لامأوى لهم من البرد

اللهم إني أسألك دوام هذه النعم علينا وأن يحفظ بلادنا وينصر جنودنا المرابطين الحمد لله حمداً كثيراً..

وكتب أستاذ السنة النبوية بكلية العلوم والآداب بجامعة القصيم. ابراهيم الدويش ‏@Ibrahim_aldwish

فرصة لكل محبٍ للخير "إنما تُنصرون بضعفائكم"،

ففي هذا البرد القارس

كم ممن ﻻ مأوى له

وكم ممن ﻻ لباس له

وكم ممن ﻻ دفء له

وكم ممن ﻻ معيل له

وكم من أرملة ويتيم وفقير ومسكين،فاللهم نسألك لنا ولهم الرزق والغناة والستر والعافية في الدنيا واﻵخرة.

وأضاف الإعلامي محمد سعدالله @Saadallah05

#موجه_بارده_علي_السعوديه انشهد الرياض حاليا برد لا يُطاق ويطقطق العظام طقطقة

وتابع الفنان يحيى الغماري ‏@yahyaalghamri

في ظل موجة البرد القارسة التي تجتاح عدد من مناطق المملكة قام مواطن مقتدر بشراء حطب حمولة قلاب كبير لمواجهة شدة البرودة ...

فأتمنى منكم عدم نسيان أخوانكم الفقراء ... وفروا لهم المدفأة والملابس الصوف والبطانيات والطعام وستجدون ماتقدمونه عند رب العالمين.

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