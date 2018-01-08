مصرع 8 مسلحين بتبادل إطلاق نار بشمال سيناء

أخبار الآن |العريش - مصر (وكالات)

قتل 8 مسلحين إثر تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية خلال مداهمتها لوكر خلية إرهابية داخل أحد مساكن المنطقة الساحلية بحي الريسة غربي مدينة العريش بشمال سيناء. وقال مصدر أمني إن المسلحين بادروا بإطلاق النار باتجاه القوات خلال المداهمة، فبادلتهم القوات إطلاق النار و انه تم ضبط أسلحة وذخائر وأحزمة ناسفة بحوزتهم وتم التحفظ علي جثثهم للتعرف علي هوياتهم.

وتخوض القوات المصرية حملة أمنية واسعة ضد المتشددين الذين يتحصنون في مناطق بشمال سيناء، واستهدفوا قوات الجيش والشرطة بعمليات إرهابية. هذا وأعلن الجيش المصري، يوم الخميس، قتل مسلحين اثنين خلال عملية دهم لمخابئ الجماعات الإرهابية وسط سيناء بالتعاون مع القوات الجوية.

وقال الجيش، في بيان له، إن «قواته تمكنت كذلك من القاء القبض على مسلحين اثنين، وتدمير مخبأين، وعربة دفع رباعي، ودراجة نارية، إضافة إلى ضبط مخزن يحتوي على كميات كبيرة من المواد المخدرة».

واكد مواصة الجهود للقضاء على الإرهاب في سيناء في اطار حملة عسكرية، وأمنية واسعة لمكافحة النشاط الإرهابي.

وتشهد عدة محافظات مصرية وخاصة سيناء شمال شرق البلاد عمليات إرهابية تستهدف عناصر الجيش والأمن المصريين والمدنيين ينفذها إرهابيون تابعون لداعش.

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