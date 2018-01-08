زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي "سفير التخفي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حنان ضاهر)

على الرغم من كل التطورات الأخيرة في اليمن، يبقى الخطر من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لا ‏يزال قائماً إلى حد كبير. ولكن تنظيم القاعدة أيضاً يعاني من مشاكل خطيرة.

الأهم من ذلك أن التنظيم في جزيرة العرب لديه مشكلة مصداقية كبيرة جداً.

تحاول القاعدة تقديم نفسها على أنها تعمل من أجل مصلحة الشعب اليمني. وهذا ليس سوى نفاق نظراً إلى أن التنظيم يقوم فقط بالوقوف بوجه النمو والازدهار في اليمن.

وبشكل ‏ملحوظ، يحاول تنظيم القاعدة في جزيرة العرب سرقة أهم ما تمتلكه القبائل: ألا وهم شباب القبائل. هل ستبقى القبائل اليمنية صامتة إلى الأبد بينما يحاول تنظيم القاعدة في جزيرة العرب سرقة شبابها؟ بينما وفي الوقت نفسه لا يزال القادة الاساسيون في القاعدة في اليمن مختبئين, مما يثبت فعليا أنهم لا ينتمون إلى ذلك المجتمع ولا يعملون لصالحه. اليوم سوف ننظر إلى الملف الشخصي لأحد أبرز قادة تنظيم ‏القاعدة في الجزيرة العربية، خلفا لناصر الوحيشي.

قائد من الظل، إرهابي عالمي يساوي رأسه 5 ملايين دولار، يظهر من العدم ويختفى كما ظهر، إنه قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والمطلوب الأول لدى الحكومات اليمنية المتعاقبة.

بين هذه الجبال في محافظة شبوة .. اختار زعيم تنظيم القاعدة في ما يسمى جزيرة العرب قاسم ‏الريمي أن يختبئ.

متوارياً عن الأنظار والأسماع، فلا أخبار جديدة عن رجل القاعدة الأشهر في اليمن منذ ظهوره ‏الأخير مطلع العام الماضي في شهر فبراير، أي منذ قرابة الأحد عشر شهرا، عندما ظهر في ‏كلمة مسجلة ليهاجم النظام الأمريكي برئاسة ترامب بعد عملية إنزال عسكري أمريكي في ‏مديرية البيضاء في محافظة شبوة، وتحدث عن معارك محتدمة آن ذاك أدت لسقوط قتلى في ‏صفوف التنظيم معزياً أهاليهم.

اختباء الريفي وتخفيه على مايبدو أثار حفيظة الكثيرين ومنهم اتباعهم الذين ظنوا أن ‏‏"سفراء المجد" قادرون على حماية فلم يجدوهم إلا متوارين عن الانظار سفراء الإختباء و‏التخفي ‏

وهذا ما ستجده جليا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تعج بالمتسائلين عن مكان ‏القائد المسردب بحسب وصفهم.

ويرى بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن قاسم الريمي بات خائفا من الظهور ‏العلني خشية أن تبلغ عنه القبائل اليمينة في محافظة شبوة التي تعهدت بالإبلاغ عن أي مطلوب ‏أمني.

يذكر أن الريمي عين قائداً للتنظيم في‎ 16 ‎يونيو‎ 2015، خلفاً‎ ‎لناصر الوحيشي‎ ‎الذي قتل ‏بغارة‎ ‎لطائرة بدون طيار‎ ‎في مدينة‎ ‎المكلا‎ ‎عاصمة‎ ‎محافظة حضرموت‎ ‎شرق اليمن‎.‎

ووسط الأحداث التصاعدية التي تشهدها اليمن يخرج أخيراً الريمي نهاية العام الماضي بتسجيل ‏ديني وعظي يشرح فيه تعاليم دينية بعيدة تماماً عما يحدث على الساحة اليمنية المشتعلة ‏بالأحداث، الأمر الذي أثار غضب أتباعه وحنقتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، فالكل كان ‏ينتظر ظهوره ليعلق على الأحداث لا أن يترك أتباعه ضائعين متخبطين بلا تعليمات واضحة.

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ظهور الريمي ونشاطه الأخير يجعله يظهر بمظهر رجل الدين الذي يلقي المواعظ ويفتي في ‏الأسئلة الفقهية، لا كقائد عسكري متواجد في جبهة قتالية يقود مئات أو الاف الجنود.

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