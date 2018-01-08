روسيا: استهداف قواعدنا في سوريا بطائرات من دون طيار

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (وكالات)

أقرت وزارةُ الدفاع الروسية، الاثنين بتعرضِ قواعدها العسكرية في سوريا لهجماتٍ بطائراتٍ دونَ طيار، وذلكَ بعَدَ أيامٍ على تقارير عن تعرضِ مواقع للجيشِ الروسي في الأراضي السورية لهجمات.

وبحسبِ وكالةِ انترفاكس فان الوزارة قالت إن 10 طائرات بدونِ طيار استهدفت قاعدةَ حميميم قربَ جبلة فيما استهدفت 3 طائراتٍ قاعدةَ طرطوس مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن سقوطِ خسائر بشرية أو مادية".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن كانت وكالة تاس للأنباء نقلت عن وزارة الدفاع الروسية نفيها، في 4 يناير، تقريرا لصحيفة كوميرسانت عن تدمير سبع طائرات روسية في هجوم على قاعدة حميميم .

وكانت قد كرت صحيفة كومرسانت اليومية الروسية نقلا عن مصدرين مساء يوم الأربعاء أن سبع طائرات روسية على الأقل دمرت عندما أطلق مسلحون من المعارضة قذائف على قاعدة حميميم الجوية السورية في 31 ديسمبر كانون الأول

وقال التقرير إنه في أكبر خسارة تتكبدها روسيا في العتاد العسكري منذ أن بدأت حملة الضربات الجوية في خريف العام 2015، أصيب أيضا أكثر من عشرة عسكريين في الهجوم الذي نفذه "إسلاميون متطرفون".

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني نقلا عن مصدرين "دبلوماسيين-عسكريين" إن القصف دمر ما لا يقل عن أربع قاذفات من الطراز سوخوي-24 ومقاتلتين من الطراز سوخوي-35 إس وطائرة نقل من الطراز أنتونوف-72 فضلا عن مستودع ذخيرة.

وأضافت كومرسانت أن وزارة الدفاع الروسية لم تعلق على التقرير. ولم تتمكن رويترز من الاتصال بالوزارة.



اقرأ أيضا:

أكثر من ألفي مقاتل أفغاني دربتهم ايران قتلوا في سوريا