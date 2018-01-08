تحديد موعد انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

اقرت الهيئة الوطنية للانتخاباتِ في مصر موعدَ انتخابِ رئيسِ الجمهورية وذلكَ أيامَ السادس والسابع والثامن عشر من آذار مارس القادم للناخبينَ المتواجدينَ خارجَ البلاد وان تجري الانتخابات داخلَ مصر أيامَ السادس والسابع والثامن والعشرين من الشهرِ ذاته

كما اقرت الهيئة اجراءَ انتخابات الاعادة اذا لزمَ الأمر من التاسع عشر حتى الحادي والعشرين من شهرِ أبريل نيسان القادم خارج البلاد ومن الرابع والعشرين حتى السادس والعشرين من الشهرِ ذاته للناخبينَ داخلَ مصر

وكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، إن الانتخابات الرئاسية القادمة هى رابع انتخابات تعددية وثالث انتخابات رئاسية تجرى بعد ثورة 25 يناير.

واضاف لاشين فى مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان الجدول الزمنى التفصيلى لانتخابات الرئاسية، والتعهد بالوقوف علي مسافة واحدة من المرشحين.

واشار رئيس الوطنية للانتخابات الالتزام بوضع نظام رموز للمرشحين، وتيسير الاجراءات لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الادلاء باصواتهم، ستجري تلك الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل.

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