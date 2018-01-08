الجيش العراقي يقصف مجموعات لداعش بين ديالى وصلاح الدين

أخبار الآن | ديالى - العراق- (وكالات)

أفاد مسؤول محلي في محافظة ديالى العراقية بقصف مجموعات متحركة تابعة لتنظيم داعش على الحدود مع محافظة صلاح الدين وقال رئيس مجلس ناحية العظيم إن قطعات الجيش قصفت بقذائف الهاون مجموعات داعش في منطقة سبيعات على الحدود مع صلاح الدين، مضيفا أن القصف جاء ردا على قصف داعش لمركز العظيم بقذيفتي هاون سقطت إحداها قرب مدرسة ابتدائية.

وكان مدير ناحية العظيم شمالي محافظة ديالى عبدالجبار العبيدي أعلن، في وقت سابق اليوم، سقوط قذيفتي هاون في الناحية دون أي إصابات بشرية. وتضم ديالى منطقة ذات طبيعة جغرافية وعرة، أتاحت لعناصر تنظيم داعش التوغل واتخاذ ملاذات فيها، وعلى رأسها جزء من جبال حمرين الممتدة حتى قضاء الحويجة، التابع لمحافظة كركوك.

وأعلن العراق انتصاره النهائي على تنظيم "داعش" في عرض عسكري بعنوان "يوم النصر"، بحضور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

المزيد من الأخبار

ايران تعيد فتح منفذين حدوديين مع كردستان العراق