احمد شفيق يعلن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية

أخبار الآن| القاهرة - مصر - (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء المصري الاسبق أحمد شفيق، تراجعه عن قرارٍ سابقٍ بالترشح للانتخابات الرئاسية، مُعلنا بشكل رسمي عدمَ خوضِ الانتخابات المقررِ إجراءُها في شهر أبريل/ نيسان المقبل.

ويأتي إعلان شفيق، وهو المرشح ُالخاسر في إنتخاباتِ الرئاسة سنة 2012، قبلَ ساعات من إعلان الجدولِ الزمني لهذه الانتخابات، غدا الاثنين.

وقال شفيق، 76 عاما، في بيان له نشره على حسابه الرسمي على موقع تويتر: بالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة ولذلك قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة".

ولم يعلن شفيق دعمه لأي من المرشحين المحتملين في بيانه، لكنه قال إنه "يدعو الله أن يكلل جهود الدولة في استكمال مسيرة التكور والانجاز".

وكان شفيق قد أعلن في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات، 29 نوفمبر/ تشرين أول الماضي، أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعاد شفيق إلى مصر، 2 ديسمبر/ كانون أول الماضي، بعد خمس سنوات قضاها في الإمارات.

وبعد عودته بأيام قال شفيق إنه قرر إعادة تقييم موقفه من خوض الانتخابات، ليعلن اليوم تراجعه بشكل رسمي.

وأضاف شفيق في بيان التراجع :"كنت قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنته (من قرار الترشح لانتخابات الرئاسة) أثناء وجودي بدولة الإمارات، مقدرًا أن غيابي لفترة ذادت عن الخمس سنوات ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري على أرض وطننا الحبيب من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب".

اقرأ أيضا:

السودان يستدعي سفيره في مصر للتشاور