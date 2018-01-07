اعتقال 11 أميراً في السعودية تجمهروا في قصر الحكم

أخبار الآن | الرياض - السعودية (واس)

أعلن النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب عن إلقاء القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

وافاد البيان الذي بثته وكالة الانباء السعودية أن اعتقال الامراء تم بعيد رفضهم مغادرة القصر بعد أن تم ابلاغهم بخطأ تصرفهم.

أصدر النائب العام في السعودية، بيانًا أوضح فيه أنه في يوم الخميس تجمهر 11 أميراً في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، و تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر ملكي بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم.

ونؤكد هنا أن التوجيهات الكريمة واضحة بأن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان.

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