وزير الخارجية السعودي: موقفنا ثابت بشأن القدس

أخبار الآن | عمّان - الأردن (صحف)

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن موقف الرياض من اعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين ثابت ولم يتغير.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة الوزارية العربية المصغرة المكلفة بمتابعة القرار الأميركي والتي تضم كلا من فلسطين والأردن ومصر والإمارات والسعودية والمغرب، وأضاف الجبير أن اجتماع عمّان خرج بنتائج مهمة للتصدي لقرار ترامب بشأن القدس.

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي له في أعقاب الاجتماع الوزاري العربي بشأن القدس، إنه لا أمن في المنطقة بلا دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وأكد الصفدي رفض بلاده اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف الصفدي أن الجامعة العربية ستسعى للحصول على اعتراف عالمي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وأشار الصفدي إلا أنه لا أمن في المنطقة بلا "حل الدولتين".

ونوّه الصفدي إلى أن الجامعة العربية قد كلفت بلاده بالتواصل مع الدول كافة بشأن القدس.

وأكد الصفدي أن المواقف العربية منسجمة وثابتة بشأن التحرك بخصوص القدس.

من جهته، قال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط أنه لا بد من الالتزام بمرجعيات عملية السلام.

وكان ترامب قد أعلن مطلع ديسمبر الماضي اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل وأمر بنقل السفارة الأميركية إليها، ما فجر غضب عربيا وإسلاميا وأثار حتى حفيظة حلفاء واشنطن الغربيين.

وقدم العرب مشروع قرار يدين خطوة ترامب في مجلس الأمن، لكن الأمر قوبل بحق النقض الأميركي "الفيتو"، وفي وقت لاحق من ديسمبر صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة قرار يرفض القرار الأميركي بأغلبية ساحقة.

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