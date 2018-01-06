هزات أرضية تضرب "مناطق السدود" بشمال السودان

أخبار الآن | الخرطوم - السودان (وكالات)

كشفت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في السودان رَصدها هِزات أرضيةً متتالية شمالي البلاد خلال الأيام الأخيرة، وقد فاقت قوةُ بعضِها 5 درجات على مقياس ريختر.

وأفادت الهيئة، وهي الذراع الفني لوزارة المعادن، بأن محطة الرصد الزلزالي الرئيسية في العاصمة الخرطوم "رصدت هزات أرضية خفيفة بمنطقة مروي منذ الأول من يناير واستمرت بصورة متقطعة بدرجات متفاوتة في الأيام الثلاث التالية بينما رصدت الخميس 5.4 درجات على مقياس ريختر".

يشار إلى أن المنطقة التي تعرضت للهزات الأرضية تضم سد مروي، الذي يعد من أكبرِ سدود السودان، وأن مسؤولين في إدارة السد رفضوا التعليق حول سلامته، وأكتفوا بالقول إن السد مزود بأجهزة إنذار مبكر.

وأكد المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية محمد أبو فاطمة في تصريح صحفي أن المواطنين في المنطقة شعروا بالهزة الأرضية وعزاها لتأثيرات التركيب الجيولوجي القاطع لقارة أفريقيا من الناحية الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية، ويمتد مع تصدع البحر الأحمر النشط.

وأشار إلى أن هذه الحركات تنشط من فترة لأخرى قرب النيل، كذلك في منطقة شمال "محمد قول" على شاطئ البحر الأحمر، وذلك لوجود بعض التقاطعات الجيولوجية، مشيرا إلى أن الهزات الأرضية التي رصدت بالجزائر قبل يومين.

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