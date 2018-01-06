نائب امير نجران يتفقد المنطقة التي استهدفها صاروخ الحوثي

أخبار الآن | نجران - السعودية - (واس)

أكد نائب أمير نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، أن رد جنود الوطن على العمل الإرهابي الذي ارتكبته الميليشيات الحوثية لاستهداف أحد أحياء المنطقة أمس الجمعة، سيكون حازما، ولن يتم السماح لكائن من كان بالتعدي على أمن وحدود الوطن.

وأوضح الأمير تركي بن هذلول، خلال تفقده أحد المواقع التي شهدت أضرارا نتيجة تأثرها بشظايا صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية، أن العمل العشوائي الآثم الذي قام به العدو الحوثي بقصد استهداف أحياء مدنية آهلة بالسكان, يؤكد للجميع فشل وعجز تلك الميليشيات الإرهابية.

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والتقى نائب أمير نجران خلال الجولة أحد المواطنين الذي أكد أن ما شهدته المنطقة من عمل إرهابي من قبل الميليشيات الحوثية سيزيد أصرار المملكة قيادة وشعبا على مواصلة نصرة الشعب اليمني، وردع تلك الميليشيات المارقة.

تفقد نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أحد المواقع التي شهدت أضراراً بسيطة نتيجة تأثرها بشظايا صاروخ بالستي أطلقته المليشيات الحوثية اليوم على أحياء مدنية آهلة بالسكان في منطقة نجران.





وخلال الجولة التقى الأمير تركي بن هذلول أحد المواطنين الذي أكد أن ما شهدته منطقة نجران من عمل إرهابي من قبل الميليشيات الحوثية سيزيد إصرار المملكة قيادةً وشعباً على مواصلة نصرة الشعب اليمني، وردع تلك المليشيات المارقة.



وكان المتحدث الرسمي لقوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن أنه في تمام الساعة السابعة وست وخمسين دقيقة من صباح هذا اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة

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