إرهابيون يحطمو أكشاك ومحلات في العريش

أخبار الآن | القاهرة - مصر (وكالات)

ذكرت مصادر أمنية مصرية وشهود عيان، أن مسلحين إرهابيين ألقوا رأسا مقطوعة لشاب في ميدانٍ بمدينةِ العريش، مركزِ محافظة شمالِ سيناء.

وأضافت المصادر أن الإرهابيين حطموا أكشاك بيع السجائر الموجودة في الميدان، قبل أن يغادروا المكان.

يشار إلى أن الشاب القتيل سبق اختطافه قبل عدة أيام، بحسب ما أكد شهود عيان.



وتنشط في محافظة شمال سيناء عدة مجموعات مسلحة، أخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" التابع لتنظيم "داعش".

ويشن التنظيم هجمات على قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء، كما يوسع نشاطه إلى باقي مناطق مصر

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من 13 يناير كانون الثاني الجاري.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر الثلاثاء. وتضمنت المادة الثانية بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وفى المادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب (بأغلبية الثلثين).

وكانت مصر أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أبريل عام 2017، أسفرا عن مقتل 45 شخصا، وإصابة عشرات آخرين، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما.

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