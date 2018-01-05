قوات الشرعية اليمنية تضيق الخناق على الحوثيين في حيس

أخبار الآن | تعز - اليمن - (وكالات)

تابعت قوات الشرعية اليمنية وبمساندة مقاتلات التحالف العربي تقدمها نحو مدينة حيس تقدمها في جبهة الساحل الغربي من الجهة الجنوبية والغربية.

مصادر عسكرية أكدت، أن الجيش الوطني ضيّق الخناق على المتمردين وحاصرهم في مركز مديرية حيس ومواقع مجاورة. كما عثرت قوات الشرعية خلال تمشيط بعض المزارع التي كان يتحصن فيها الإنقلابيون على مخابئ وقناصة.

هذا واسفرت المعارك المستمرة في المنطقة عن قتلى وجرحى في صفوف المتمردين، و أسر العشرات منهم.

واصلت قوات الجيش اليمني، زحفها نحو مدينة حيس جنوبي الحديدة في جبهة الساحل الغربي من الجهة الغربية والجنوبية، بمساندة مقاتلات التحالف العربي، وسط انهيارات لميليشيات الحوثي.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن القوات الشرعية تمكنت تمكنها من قطع خط الإمداد بين تعز و الحديدة مرورا بحيس، وبعد تأمين مدينة الخوخه من عدة اتجاهات، ضيقت الخناق على المتمردين وحاصرتهم في مركز مديرية حيس ومواقع مجاورة.

وكانت مليشيا الحوثي وعقب تحرير مدينة الخوخة، انسحبت إلى ريفها والمناطق المحيطة بها، وظلت تقصف مواقع الجيش والمناطق السكنية، قبل أن تتمكن قوات الجيش من دحرها من ريف الخوخة.

وأسفرت المعارك وقصف مقاتلات التحالف عن سقوط عدد من القتلى و الجرحى في صفوف المتمردين، بالإضافة إلى أسر العشرات منهم.

وعثرت القوات الشرعية خلال تمشيط بعض المزارع، التي كان يتحصن فيها المتمردون في جبهة الساحل على مخابئ المتمردين والقناصة التابعة لهم، حيث حول الحوثيون مزارع المواطنين التي اقتحموها بالقوة إلى ثكنات عسكرية و مراكز لقواتهم.

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