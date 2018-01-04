وزير المالية يوجه رساله للسعوديين بعد تطبيق الضريبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تفاعل مغردون سعوديون على نطاق واسع مع وسم #اسأل_وزير_المالية الذي أطلقه الإعلامي خالد مدخلي للإعلان عن حواره مع وزير المالية مطالبا متابعيه بتوجيه الأسئلة الهادفة للوزير ومناقشته في ماتم تحديثه بشأن ضريبة القيمة المضافة.

وقام المدخلي بتوجيه سؤال إلى وزير المالية محمد الجدعان، قال فيه: “سُحبت مني العلاوة السنوية، وزاد عليّ سعر البنزين والكهرباء والماء وغيرها، وحتى حساب المواطن لا يغطي هذا.. ماذا تقول للمواطن في هذا الشأن؟”.

وأجاب الجدعان خلال، حواره على القناة الأولى، موجهًا قوله إلى المواطنين: “الإصلاحات الاقتصادية ضرورة لمصلحة أبنائنا وبناتنا، ومن حقهم علينا أن نتعاون لتطبيق الإصلاح، وثانيًا إصلاحات أسعار الطاقة لا تمس المواطن الذي يحتاج الدعم، وما تم هو إعادة توزيع الدعم ليذهب لمن يستحقه، وبالتالي الموظف لن يتأثر من رفع سعر البنزين أو الكهرباء أو القيمة المضافة، أما الشرائح الأعلى فيقل الدعم لهم”.

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